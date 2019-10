Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugenaufruf nach u.a. Nötigung

Holzhausen - Pohl (ots)

Am 22.10.2019 gegen 08:30 Uhr kam es laut Anzeigenerstatter auf der B260 zwischen Pohl und Holzhausen zu einem gefährlichen Überholmanöver durch einen dunklen BMW mit EMS- Kennzeichen, besetzt mit einer männlichen Person. Dieser habe einen LKW überholt, so dass es zu einer Gefährdung des Gegenverkehrs gekommen ist. Die Polizei Bad Ems sucht Zeugen, die Angaben über den Vorfall machen können. Insbesondere wird nach dem LKW- Fahrer gesucht. Sachdienliche Angaben werden an die Polizeiinspektion in Bad Ems (02603/970-0) erbeten.

