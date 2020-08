Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Rollerdiebstahl in Hagsfeld

Karlsruhe (ots)

In der Nacht zum Donnerstag oder am Donnerstagmorgen stahl ein unbekannter Täter in Hagsfeld einen verschlossen abgestellten Motorroller.

Die Fahrzeugbesitzerin hatte ihr Gefährt am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr in der Schwetzinger Straße abgestellt und mit dem Lenkradschloss gesichert. Am Donnerstagmittag um 13.00 Uhr bemerkte sie, dass ihr Roller nicht mehr am Abstellort stand.

Zeugen oder Hinweisgeber, die im besagten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Schwetzinger Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0721 96718-0 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen.

