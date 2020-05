Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Grillfeuer:

Dreis-Brück / Vulkaneifel (ots)

Am Samstag, den 30.05.2020, im Zeitraum zwischen 00:00 Uhr und 10:00 Uhr, wurde durch bisher unbekannte Täter in der Gemarkung Dreis-Brück, Waldgebiet an der B410, an einer dortigen Sitzgelegenheit mit Tisch, gegrillt. Hierzu wurde augenscheinlich eine Feuerstelle im Wald entfacht. Der Tisch wurde hierbei beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Daun (Tel.: 06592 9626-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell