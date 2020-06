Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Sonntag, 21. Juni 2020, 17.15 Uhr befuhr ein 65-jähriger mit seinem Pedelec den rechten Fahrbahnrand der Bremer Straße in Vechta. Dort bog er, ohne Handzeichen zu geben, nach links in die Blumenstraße ein. Zu diesem Zeitpunkt wurde er von einer 42-jährigen Kradfahrerin aus Goldenstedt überholt und es kam zum Zusammenstoß. Der Pedelec Fahrer verletzte sich hierbei leicht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1050 Euro.

Holdorf - Einbruch in Lagerhalle

Zwischen Samstag, 20. Juni 2020, 20.45 Uhr und Sonntag, 21. Juni 2020, 13.50 Uhr kam es in der Straße Auf dem Boll zum Einbruch in die Lagerhalle einer dortigen Zimmerei. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Lagerhalle und durchsuchten diese nach Diebesgut. Sie entwendeten mehrere Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-1536) entgegen.

