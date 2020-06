Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta/Bassum - Person durch Schussabgabe tödlich verletzt

Am Sonntag, 21. Juni 2020, wurde der Polizei gegen 03.16 Uhr im Bereich eines Parkplatzes an der Bremer Straße eine Schussabgabe gemeldet. Es soll eine Person verletzt worden sein. Kurz nach dieser Meldung kontaktierte ein 40-jähriger Tatverdächtiger aus Vechta die Polizei und teilte seinen Aufenthaltsort bei einer Bank an der Oyther Straße mit. Hier ließ er sich widerstandslos vorläufig festnehmen. Außerdem konnte eine Schusswaffe als mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt werden.

An der Bremer Straße wurde zunächst keine verletzte Person aufgefunden.

Gegen 03.44 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass vor dem Krankenhaus in Bassum an der Marie-Hackfeld-Straße eine verletzte Person liegen würde. Das medizinische Personal fand einen leblosen 31-jährigen aus Barnstorf vor. Dieser wies eine Schussverletzung auf und konnte nicht mehr reanimiert werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben oder hatten beide Personen Verbindungen in das "Rocker"-Mileu. Das Motiv des Tatverdächtigen ist bislang unklar.

Die Ermittlungen hierzu und eventuell weiteren beteiligten Personen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta