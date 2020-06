Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 21.06.20

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Verkehrsunfall mit 3 leicht verletzten Personen

Am Samstag, 20.06.20, gegen 18.00 Uhr, kam es in Visbek, Erlte zu einem Verkehrsunfall. Eine 76-jährige aus Visbek wollte mit ihrem PKW den Visbeker Damm überqueren und übersah hierbei den PKW einer 18-jährigen aus Visbek. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Hierbei wurden beide Personen leicht verletzt, ebenso eine 19-jährige Mitfahrerin im PKW der 18-jährigen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 20.06.20, gegen 19.00 Uhr, befuhr ein 33-jähriger aus Steinfeld mit seinem PKW die Lohner Straße. Im Rahmen einer Kontrolle wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin stand er offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, ein Drogenvortest verlief positiv. Es wurden eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 20.06.20, gegen 21.00 Uhr, befuhr ein 16-jähriger aus Steinfeld mit seinem Kleinkraftrad die Wiesenstraße, obwohl er keine erforderliche Fahrerlaubnis vorlegen konnte. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Trunkenheit im Straßenverkehr

Ein 33-jähriger aus Damme befuhr mit seinem E-Scooter am Samstag, 20.06.20, gegen 22.50 Uhr, die Große Straße. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Roller nicht versichert war. Weiterhin konnte deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet.

