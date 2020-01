PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Samstag, den 04.01.2020

Hofheim (ots)

1. Einbrecher gehen leer aus / 65830 Kriftel, Haingärten / Freitag, 03.01.2020, 16 Uhr bis 17 Uhr

Bei einem Einbruchsversuch in Kriftel scheiterten unbekannte Täter an der verstärkten Terrassentür eines Einfamilienhauses. Der oder die Täter überwanden die etwa einen Meter hohe Grundstücksbegrenzung und machten sich an der Terrassentür zu schaffen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 200EUR.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 302 zu melden. Wie auch sie ihr Zuhause schützen können, erfahren sie u.a. von der Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Hofheim unter 06192 / 2079 - 231 oder -302.

2. Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus / 65719 Hofheim, Bienerstraße / Freitag, 03.01.2020, 14 Uhr bis 20 Uhr

Bei einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus hebelten der oder die Täter ein auf der Rückseite des Hauses gelegenes Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Dort wurde das gesamte Haus durchsucht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde ein Mobiltelefon der Marke Huawei entwendet. Es entstand Sachschaden am Fenster und der Terrassentür in Höhe von ca. 300EUR. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 302 zu melden.

Die Pressemeldung wurde zusammengestellt von Stefan Schulz (KvD), Polizeistation Hofheim, 06192 / 2079 - 0.

