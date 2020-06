Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 20.06.20

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 19.06.20, in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 11.30 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in der Straße Mühlenberg eine Grundstücksmauer. Im Anschluss entfernte sich die Person von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Damme unter 05491/9500 in Verbindung zu setzen.

