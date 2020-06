Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (OL) - Einbruchdiebstahl aus Zahnarztpraxis

Im Tatzeitraum 18.06.2020/18:00 Uhr bis zum 19.06.2020/07:45 Uhr brechen derzeit unbekannte Täter in eine Praxis in der Marktstraße in Essen (OL) ein und entwenden u.a. Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der Rufnummer 05434/3955 gerne entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 19.06.2020, um 12:00 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger aus Friesoythe die Bether Straße in 49661 Cloppenburg, obwohl er nicht im Besitz einer in Deutschland gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren wurde seitens der Polizei Cloppenburg eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Barz, PHK

Telefon: 04471/1860-0

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell