Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (665) Exhibitionist an Bushaltestelle - Tatverdächtiger nach fünf Jahren ermittelt

Fürth (ots)

Wie am 04.05.2015 mit Meldung 891 berichtet, trat am 01.05.2015 ein Exhibitionist an einer Bushaltestelle in Fürth auf. Anhand einer gesicherten DNA-Spur konnte nun ein 23-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden.

Der bislang unbekannte Mann warf gegen 15:30 Uhr einen Motorroller in der Kurgartenstraße um und begab sich dann zu einer Bushaltstelle in der Herderstraße. Dort entblößte er sich gegenüber einer 17-Jährigen, gebärdete sich in schamverletzender Weise und spuckte der Jugendlichen auf die Hose. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang es, dem zum Tatzeitpunkt 18-Jährigen, unerkannt zu flüchten.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken übernahmen die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen vor Ort. In diesem Zusammenhang gelang es, eine DNA-Spur des Unbekannten an der Hose der Geschädigten zu sichern.

Am Dienstag (19.05.2020) teilte Interpol Manchester der Fürther Kriminalpolizei mit, dass der 23-Jährige Tatverdächtige wegen eines Diebstahls in Manchester einer erkennungsdienstlichen Behandlung mit Entnahme einer DNA-Probe unterzogen wurde. Beim Abgleich mit der DNA-Datenbank wurde festgestellt, dass die DNA des 23-Jährigen Tatverdächtigen mit der am 01.05.2015 durch den Kriminaldauerdienst Mittelfranken gesicherten DNA-Spur identisch ist.

Somit konnten die Taten aus dem Jahr 2015, auch wenn sie bereits verjährt sind und deshalb nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden können, dennoch geklärt werden. / Michael Petzold

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell