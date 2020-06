Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Am Sonntag, 21. Juni 2020, um 04:05 Uhr, befuhr ein 47-Jähriger aus Nordrheinwestfalen mit seinem Pkw Skoda in 49699 Lindern die Löninger Straße in Richtung Löningen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in Höhe der Hausnummer 34 mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Der Pkw kam auf dem Dach neben der Fahrbahn zum Liegen. Der Fahrer erlitt an der Unfallstelle seinen tödlichen Verletzungen. Er wurde durch die Freiwillige Feuerwehr aus Lindern und Löningen aus dem Fahrzeug geborgen. Während der Bergung des Pkw und der Unfallaufnahme wurde die Landesstaße gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

