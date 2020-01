Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand in einem Sportlerheim

Buchholz (WW) (ots)

Am Donnerstagabend wurde der Rettungsleitstelle gegen 19:40 Uhr der Brand eines Sportlerheims in Buchholz gemeldet. Mitglieder des örtlichen Fußballvereins gaben sinngemäß an, dass es während des Trainings plötzlich zum Ausfall des Flutlichtes und des Stroms des an dem Sportplatz anliegenden Gebäude kam. Bei der anschließenden Überprüfung stellten sie das Feuer im Sportlerheim fest. Der Brand konnte durch die zügig eintreffende Feuerwehren Buchholz und Krautscheid unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Nach jetzigem Ermittlungsstand handelt es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt in einem Stromverteilerkasten.

