Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Jungbusch: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Mannheim (ots)

Um kurz nach Mitternacht kontrollierten Beamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarau eine 21-jährige Autofahrerin - diese hatte nicht nur Drogen konsumiert, sondern auch noch einen Vorrat in ihrer Handtasche.

Die junge Dame fuhr in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem Parkring in Richtung Neckarau, als sie einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Schon beim ersten Kontakt fiel den Beamten starker Marihuana-Geruch auf. Bei der Prüfung der Fahrtüchtigkeit der 21-Jährigen, konnte die Beamten zudem extreme Koordinationsprobleme feststellen. Ein freiwilliger Vortest reagierte positiv auf Amphetamin und THC. Dem nicht genug stellten die Beamten gleich noch 4,95 Gramm Marihuana und 1,25 Gramm Amphetamin in der Handtasche der Frau sicher. Nachdem ihr eine Blutprobe entnommen wurde, musste sie ihren Führerschein und Autoschlüssel abgegeben. Gegen die 21-Jährige wird nun wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell