Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Gepäckdiebin scheitert an Gegenwehr

Heidelberg (ots)

Am Sonntagnachmittag versuchte eine 53-jährige Deutsche, einer 25-Jährigen am Heidelberger Hauptbahnhof den Koffer zu entwenden. Die Tatverdächtige zog mehrfach am Griff des Koffers, musste von ihrem Vorhaben jedoch ablassen. Die Geschädigte bemerkte die Tathandlung rechtzeitig und verhinderte so den Diebstahl. Anschließend spuckte die 53-Jährige der jungen Dame vor die Füße und entfernte sich aus dem Bahnhofsgebäude. Eine Streife der Bundespolizei, die das Geschehen wahrnehmen konnte, nahm die Verfolgung auf und konnte die Frau noch auf dem Bahnhofsvorplatz stellen. Die Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und auf die örtliche Wache gebracht. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen konnte die Dame ihren Weg wieder fortsetzen.

