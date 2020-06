Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cappeln - Einbruchsdiebstahl aus einer Lagerhalle

In der Zeit von Freitag, 19. Juni 2020, 18.45 Uhr bis Samstag 20. Juni 2019, 05.30 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter das Schiebetor einer Lagerhalle an der Heinrichstraße auf und verschafften sich Zugang zu dieser. Aus Firmenfahrzeugen, die in der Halle abgestellt waren, wurden Motorsägen und andere Werkzeuge entwendet. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478-1555) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Drogenbeeinflussung

Am Samstag, 20. Juni 2020, um 18 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Friesoyther mit seinem Pkw VW die Friesoyther Straße, obwohl er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein vor Ort durchgeführter Test verlief positiv. Bei dem 43-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Essen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzen Person

Am Samstag, 20. Juni 2020, um 10.28 Uhr, befuhr ein 81-jähriger Dinklager mit seinem Pkw Mercedes Benz die Dinklager Straße in Richtung Lüscher Straße. Hier missachtete er die Vorfahrt eines 36-jährigen Löningers. Dieser befuhr mit seinem VW Transporter die Lüscher Straße in Richtung Lüsche. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde ein 85-jährige Dinklager, Beifahrer im Pkw Mercedes, leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro.

Essen - Verkehrsunfall mit einem leicht Verletzten unter Alkohol

Am Samstag, 20. Juni 2020, um 12.20 Uhr, befuhr ein 46-Jähriger aus Essen mit seinem Fahrrad den Radweg der Beverner Straße aus Bevern kommend in Richtung Essen. Hier überholte er eine 73-jährige Radfahrerin, die in gleicher Richtung fuhr. Beim Überholen touchierte er sie, woraufhin sie stürzte und sich leicht verletzte. Der Verursacher setzte zunächst seine Fahrt fort, konnte aber von Zeugen zurückgebracht werden. Ein Alkoholtest beim 46-Jährigen ergab einen Wert von 1,50 Promille. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen, eine Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Samstag, 20. Juni 2020, um 23 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Cloppenburger mit seinem Fahrrad den parallel der Molberger Straße verlaufenden Radweg in Richtung Ortsmitte. In Höhe des Kreisverkehrs beabsichtigte er die Molberger Straße zu überqueren. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einer bislang unbekannten weiblichen Fahrerin eines Pkw VW mit CLP-Kennzeichen. Diese befuhr mit ihrem Pkw VW die Molberger Straße ebenfalls in Richtung Stadtmitte. Es kam zum Zusammenstoß der Beteiligten. Hierbei wurde der 52-Jährige leicht verletzt. Die Fahrerin des VW setzte entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

