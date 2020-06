Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Verdacht eines Tötungsdelikts; Frau mit Stichverletzung aufgefunden

Am Sonntag, 21. Juni 2020, gegen 06.04 Uhr, wurde die Polizei zu einer Unterkunft für Geflüchtete in der Jümmestraße gerufen. Dort soll es zu einem Angriff bzw. zu Streitigkeiten gekommen sein. Sofort entsandte Polizeibeamte stellten vor Ort einen 19-jährigen Heranwachsenden aus Cloppenburg fest, welcher durch weitere Anwohner festgehalten wurde. Weiterhin wurden die Polizeibeamten auf eine verletzte weibliche Person in der Unterkunft aufmerksam gemacht. In einem Zimmer der Unterkunft stellten Polizeibeamte eine 36-jährige Frau aus Cloppenburg mit einer Stichverletzung fest. Die Polizeibeamten leiteten umgehend Erste-Hilfe und Reanimationsmaßnahmen ein, welche im weiteren Verlauf durch eingetroffene Rettungskräfte durch einen Notarzt fortgeführt wurden. Trotz der Rettungsmaßnahmen verstarb die Frau vor Ort.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll es eine noch nicht näher verifizierte Beziehung zwischen dem 19-Jährigen und der 36-Jährigen gegeben haben. Es besteht der Verdacht, dass es zwischen den beiden Personen zu Streitigkeiten kam, welche damit endeten, dass der 36-Jährigen Stichverletzungen zugefügt wurden. Eine mutmaßliche Tatwaffe wurde vor Ort sichergestellt. Ferner besteht der Verdacht, dass der 19-Jährige zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben könnte. Der 19-Jährige wurde als Tatverdächtiger vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Neben der 36-jährigen Frau konnte ein 2-jähriges männliches Kind in dem Zimmer unverletzt angetroffen werden. Hierbei handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um das leibliche Kind der verstorbenen Frau. Der 19-jährige Tatverdächtige soll nicht der leibliche Vater des Kindes sein. Das Kind wurde in die Obhut von Mitarbeitern des Jugendamtes übergeben, welche sich um die weitere Versorgung und Unterbringung kümmert.

Die Ermittlungen dauern an. Weitere Details können zu diesem Zeitpunkt nicht mitgeteilt werden.

