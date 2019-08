Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall in Herne mit drei beteiligten Pkw und vier verletzten Personen

Herne (ots)

Am Samstagmittag (3. August) ist eine 55-Jährige in Herne auf das vor ihr befindliche Fahrzeug aufgefahren und hat dieses auf ein weiteres geschoben. Mehrere Personen sind dadurch verletzt worden.

Die 55-Jährige war mit ihrem Auto gegen 13.30 Uhr in Wanne auf der Wakefieldstraße in Fahrtrichtung Berliner Straße unterwegs. An der vorgenannten Kreuzung war es verkehrsbedingt zu einem Rückstau gekommen, den die Hernerin offensichtlich nicht richtig einschätzte. Sie fuhr auf den vor ihr befindlichen Pkw auf und schob diesen gegen einen weiteren davor befindlichen Wagen.

Durch die Kollisionen verletzte sich die Unfallverursacherin leicht. In dem von ihr zuerst erfassten Pkw wurden zwei Personen leicht verletzt, die Fahrerin (19) aus Herne und deren 22-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Herne. Der 22-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die 26-jährige Frau aus Gelsenkirchen, die den dritten beteiligten Pkw steuerte, begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Der entstandene Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt.

