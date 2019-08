Polizei Bochum

POL-BO: Überfall auf eine Frau (59) in Herne - Die Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Eine 59-jährige Frau ist am Samstagmorgen (3. August) in Herne von einem Mann körperlich attackiert und bestohlen worden.

Die Hernerin befand sich gegen 9.45 Uhr an der Bushaltestelle in Höhe der Stöckstraße 41, dortige Schule, als plötzlich eine männliche Person an sie herantrat und sie gegen das Bushaltestellenhäuschen drückte. Dabei forderte er massiv und in beleidigender und bedrohlicher Art und Weise die Herausgabe ihres Bargeldes. Aus Angst kam die Hernerin dieser Aufforderung nach. Danach flüchtete der Täter. Die Frau begab sich anschließend nach Hause und verständigte erst Stunden später die Polizei.

Sie beschreibt den Räuber so: männlich, circa 175 cm groß, circa 40 Jahre alt, schwarze, mittellange Haare, schmales Gesicht, dunkelbraune Augen, südländisches Aussehen. Der Tatverdächtige sprach akzentfreies Deutsch.

Die Kriminalpolizei (KK 35) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Telefonnummern 0234 909-3605 oder außerhalb der Bürozeiten unter der Durchwahl -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

