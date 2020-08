Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PM des PP Heilbronn vom 23.08.2020, Stand 10.30 Uhr

Heilbronn (ots)

Stadt- u. Landkreis Heilbronn

BAB A6 Gem. Weinsberg: Unfall auf der A6 von der Überleitung der A81 aus Stuttgart kommend in Richtung Nürnberg - Zeugen gesucht

Leicht verletzt wurden die beiden Insassen eines PKW Renault Twingo am Samstag um 10.14 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der BAB A6 im Bereich des AK Weinsberg in Fahrtrichtung Nürnberg. Der 26-jährige Renault-Fahrer befand sich auf der rechten Durchgangsfahrspur, als ein vermutlich blaues Fahrzeug im Bereich der Überleitung von der A81 aus Richtung Stuttgart kommend ohne Rücksicht auf die Fahrspur des Renault wechselte. Der 26-Jährige wich nach links aus, konnte aber wegen eines auf dem linken Fahrstreifen befindlichen Fahrzeugs den Fahrstreifen nicht komplett wechseln. Beim Ausweichmanöver verlor der Renault-Fahrer im weiteren Verlauf die Kontrolle, schleuderte gegen die rechte Schutzplanke und kam schließlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der Unfallverursacher mit dem blauen PKW, vermutlich einem SUV, setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die beiden Insassen des Renault wurden zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus eingeliefert. Zeugen des Unfalls, insbesondere der zum Unfallzeitpunkt auf dem linken Fahrstreifen befindliche PKW-Fahrer sowie der unfallbeteiligte Fahrer des vermeintlichen blauen SUV, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Weinsberg unter Telefon 07134 5130 in Verbindung zu setzen.

Main-Tauber-Kreis

Weikersheim: Verkehrsunfall zwischen Traktor und PKW - Zeugen gesucht

Zeugen sucht die Polizei für einen Verkehrsunfall am Freitag um 16.00 Uhr auf der L 1001 zwischen Laudenbach und Weikersheim. Der 64-jährige Fahrer eines Traktors fuhr von Laudenbach in Richtung Weikersheim und wollte kurz nach Laudenbach nach links in die Lau-denbacher Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem überholenden PKW OPEL Corsa einer 76-Jährigen. Die beteiligten Fahrzeugführer machen unterschiedliche Angaben zum Unfallgeschehen. Zeugen des Unfallhergangs werden deshalb gebeten, sich bei der Po-lizei Bad Mergentheim unter Telefon 07931 54990 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-9

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell