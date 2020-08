Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn und dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn Neckarsulm: BAB 6 - Zeugenaufruf zu gestrigem Unfallgeschehen - Wie bereits berichtet, ereignete sich gestern Mittag ein Unfall zwischen einem Lkw und einem Bus auf der A6 zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und der Anschlussstelle Heil-bronn/Neckarsulm. Offenbar war bei dem Unfall noch ein weiterer Kleintransporter beteiligt, der zunächst auch auf dem Standstreifen anhielt. Als die Polizei eintraf war das Fahrzeug aber verschwunden. Zeugen gaben an, dass das Fahrzeug einen Schaden am Heck hatte. Zu dem Fahrzeugführer ist nur bekannt, dass es sich um einen Mann mit grauen Haaren gehan-delt hat. Sachdienliche Hinweise von Zeugen, die Angaben zu dem geflüchteten Kleintransporter ma-chen können, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei in Weinsberg, unter Telefon 07134/5130 in Verbindung zu setzen.

Main-Tauber-Kreis Tauberbischofsheim - Versuchter Rollerdiebstahl In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag, zwischen 23.30 - 07.30 Uhr erweckte wohl ein ab-gestellter Roller, der Marke Piaggio, das Verlangen eines Langfingers. Zunächst brachen der Unbekannte die Frontverkleidung des abgestellten Rollers ab und da-nach öffneten er mit einem unbekannten Werkzeug das Lenkradschloss. Anschließend versuchte der Täter das Fahrzeug erfolglos zu starten. Da dies nicht gelang, stellte er den Roller, welcher ursprünglich neben dem Wartehäuschen am Busbahnhof abge-stellt war, auf dem Gehweg vor dem Gebäude Nr. 20 der Richard-Trunk-Straße ab. Am Roller entstand Schaden von ca. 250 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem versuchten Diebstahl geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter Telefon 09341/810 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-9

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell