Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hausbewohner hindern mutmaßlichen Einbrecher an der Flucht

Gelsenkirchen (ots)

Schreck am frühen Morgen, 22. Juni 2020, für eine Familie in der Hauptstraße in Gelsenkirchen-Altstadt. Um 6.17 Uhr wurden die Hausbewohner durch laute Geräusche eines mutmaßlichen Einbrechers plötzlich geweckt. Als der Familienvater daraufhin weitere Geräusche im Hausflur und Tritte gegen die Wohnungstür bemerkte, öffnete er diese und traf auf einen Mann. Gemeinsam mit weiteren Familienmitgliedern hinderte er den Tatverdächtigen an der Flucht und alarmierte die Polizei. Da der 39-Jährige keine Ausweisdokumente mit sich führte, nahmen ihn die Beamten vorläufig fest und brachten ihn zur Wache. Dort stellten sie weiter fest, dass der Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat. Da Fluchtgefahr besteht, kam der Mann in das Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

