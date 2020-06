Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Trickdiebe gaben sich als Klempner aus

Gelsenkirchen (ots)

Eine Gelsenkirchenerin fiel am Montagmorgen, 22. Juni, auf zwei Trickdiebe rein. Diese erbeuteten mehrere Schmuckstücke. Gegen 9 Uhr klingelte es an ihrer Wohnungstür der Seniorin in der Fürstinnenstraße. Davor standen zwei Männer. Die gaben vor, Reparaturen nach einem Rohrbruch durchführen zu müssen. Während sich einer der Unbekannten mit der Frau unterhielt, bewegte sich der andere unbeaufsichtigt durch die Wohnung. Wenig später verabschiedeten sich die falschen Klempner von ihrem Opfer. Kurze Zeit später stellte die Gelsenkirchenerin das Fehlen des Schmucks fest. Ein Dieb ist etwa 1,60 Meter groß, zirka 50 Jahre alt und korpulent. Er war dunkel gekleidet und hatte an der rechten Hand ein Ring mit einem blauen Stein. Der andere Täter ist zirka 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und hat eine normale Statur. Er hatte kurze Haare und trug ein blaues Hemd. Beide sprachen fließend Deutsch. Hinweise zu den flüchtigen Trickdieben erbittet die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache).

