POL-OH: Polizei warnt vor Trickbetrügern: Falsche Banksicherheitsbeauftragte

Osthessen - Ein Unbekannter meldet sich am Telefon und gibt sich als Banksicherheitbeauftragter aus. So erging es in den letzten Tagen zwei Frauen aus dem Raum Hünfeld. Der angebliche Sicherheitsbeauftragte fragte intensiv nach persönlichen Daten. Dabei war er sehr höflich und einfühlsam. Die Frauen teilten allerlei persönliche Informationen mit, vom Geburtstag bis hin zur Kontonummer. Diese Daten nutzte eine weibliche Mittäterin dazu, sich später im Telefonat mit der Bank als Kundin auszugeben und telefonisch einen Überweisungsauftrag auf ein externes Konto zu erteilen. In beiden Fällen wurde der Betrugsversuch erkannt und es kam zu keinem Vermögensschaden. Die Polizei rät eindringlich dazu, am Telefon auf keinen Fall Details zu familiären und finanziellen Verhältnissen preiszugeben.

