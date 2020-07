Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand in Wohnhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Niederaula - Am Donnerstagabend (23.07.), um 17 Uhr, brannte es in der Hochstraße in einem Einfamilienhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass sich ein Kissen aufgrund von konzentrierter Sonneneinstrahlung selbst entzündet hat. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Personen wurden keine verletzt. Es entstand circa 5.000 Euro Sachschaden.

