Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwelbrand in Spänebunker der Firma Krenzer - Erstmeldung

Poppenhausen (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 07:30 Uhr, kam es in einem Spänebunker des Palettenwerkes Krenzer in Abtsroda zu einem sogenannten Schwelbrand. Die Feuerwehr ist derzeit mit einem Großaufgebot aus Poppenhausen, Hilders, Gersfeld und Künzell vor Ort, um den Brand in den Griff zu bekommen und eine Ausdehnung zu verhindern. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird die Brandursache in der Späneabzugsanlage des Bunkers vermutet, wodurch die Späne in Brand gerieten. Bei neuen Informationen wird zeitnah nachberichtet.

eingestellt: PHK Wingenfeld / E 31

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell