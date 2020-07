Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Grebenhain (ots)

Der Leitstelle des PP Osthessen wird am 23.07.20, 16:58 Uhr, ein Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person gemeldet. Der Unfall soll sich in Grebenhain, Bahnhofstr., ereignet haben. Am Verkehrsunfall soll ein Lkw beteiligt sein. Rettungskräfte u. Polizei befinden sich auf der Anfahrt.

(Raab), EPHK u. PvD

