POL-OH: Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Mittelkalbach - In der Nacht von Mittwoch (22.07.) auf Donnerstag (23.07.) ereignete sich gegen 0.15 Uhr ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in der Ortslage von Mittelkalbach. Der 24-jährige Fahrer aus dem Bereich Schlüchtern befuhr mit seinem VW-Golf die Veitsteinbacher Straße, aus Richtung Veitsteinbach kommend. Auf Höhe der Kreuzung "Hauptstraße" wollte er nach links in diese abbiegen. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Wand eines Wohnhauses. Vermutlich stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss. Der Gesamtschaden beträgt circa 9000 Euro.

