Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bäume beschädigt - Auto aufgebrochen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bäume beschädigt

Bad Hersfeld - Unbekannte beschädigten am Mittwoch (08.07.) und am Sonntag (12.07.) die Rinde von verschiedenen Bäumen im Staudengarten des Stiftsbezirks. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto aufgebrochen

Bad Hersfeld - Zwischen Sonntagabend (19.07.) und Dienstagmittag (22.07.) brachen Unbekannte in der Bismarckstraße einen grauen Seat Leon auf und stahlen diverse persönliche Gegenstände. Das Auto stand auf einem Parkplatz unter der Hofbrücke. Es entstand ein Schaden von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

