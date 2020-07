Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall - Motorradfahrer schwer verletzt

Fulda (ots)

Eichenzell - Am Mittwoch (22.07.) kam es gegen 19.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 38-jähriger Opel-Fahrer aus Künzell befuhr die L3458 von Ried kommend in Fahrtrichtung Lütter. Als er unmittelbar hinter der Ortslage Ried nach links in die Sandgasse einbiegen wollte, übersah er einen ihm entgegenkommenden 37-jährigen Motorradfahrer aus der Gemeinde Ebersburg. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 37-Jährige über den Opel geschleudert wurde. Er wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

