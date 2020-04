Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Munitionsfund auf der Rastanlage Hasbruch

Die Autobahnpolizei Ahlhorn sucht nach einem Munitionsfund auf der Rastanlage Hasbruch-Nord (Autobahn 28 in Richtung Oldenburg) nach Zeugen.

Ein 75-jähriger Mann aus Delmenhorst entdeckte am Dienstag, 31. März 2020, gegen 13:30 Uhr, diverse Munitionsteile in einem Mülleimer. Bei den Teilen handelte es sich vorrangig um Patronen und Munition für Signalwaffen. Eine Leerung der Mülleimer hatte zuvor am Montag, 30. März 2020, 13:00 Uhr, stattgefunden.

Wer Hinweise zur Person geben kann, die die Munition im Zeitraum von Montag bis Dienstag entsorgt hat, wird gebeten, sich unter 04435/9316-0 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen (379988).

