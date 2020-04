Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl aus einer Fußpflegepraxis +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Eine bislang unbekannte Frau hat am Dienstag, 31. März 2020, Bargeld aus einer Fußpflegepraxis in der Cramerstraße entwendet.

Sie betrat das Geschäft gegen 11:55 Uhr, verwickelte den Angestellten in ein Gespräch und lenkte ihn ab. In einem unbeobachteten Moment nahm sie eine Wechselgeldtasche an sich, in der sich mehrere hundert Euro befanden und flüchtete in Richtung Bismarckstraße aus dem Laden.

Die Frau wurde vom Angestellten beschrieben als:

- scheinbares Alter Mitte 20 - ca. 168 cm groß - schlanke Statur - Brillenträgerin - bekleidet mit einem Kopftuch - graues Oberteil - schwarze Hose/Leggings

Wer zwischen 11:55 und 12:05 Uhr eine Frau zwischen Jade- und Bismarckstraße gesehen hat, die eventuell einen auffälligen rosafarbenen Geldbeutel mit sich führte, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (379117).

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell