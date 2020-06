Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Blumenkübel auf Straße gestellt

Zeugen gesucht

Heinsberg (ots)

Am 24. Juni (Mittwoch), gegen 0.45 Uhr meldeten Zeugen, dass zwei unbekannte jugendliche Personen Blumenkübel mitten auf die Fahrbahn der Hochstraße, in Fahrtrichtung Stiftstraße, gestellt haben und dann in Richtung Busbahnhof geflüchtet seien. Die Polizeibeamten beseitigten die Gefahrenstelle und konnten zwei Personen am Busbahnhof antreffen, wovon eine sofort beim Eintreffen der Beamten flüchtete. Die Personalien des anderen Jugendlichen wurden festgestellt und eine Anzeige gegen ihn und seinen Mittäter gefertigt.

