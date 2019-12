Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Handyraub aus Pkw

Hamm-Mitte (ots)

Zu einem Raub kam es am Montag, den 16. Dezember, gegen 18 Uhr auf dem Westenwall, unweit des Durchganges zur City-Galerie. Eine 43 Jahre alte Frau saß auf dem Fahrersitz ihres geparkten Pkw, als der der Beraubten namentlich bekannte Täter durch das halb geöffnete Fenster griff und ihr das Handy aus den Händen riss. Die Geschädigte verfolgte den Täter und versuchte ihn festzuhalten. Um sie abzuschütteln schlug der Räuber mehrfach in ihre Richtung und konnte sich schließlich losreißen. An der Einmündung zur Ritterstraße warf der Täter das gestohlene Mobiltelefon zu Boden und flüchtete weiter in Richtung Westentor. Die Geschädigte wurde bei dem Überfall leicht verletzt. (av)

