POL-OG: Rastatt - Arbeitsunfall

Nach einem Arbeitsunfall in der Nacht auf Montag musste ein 23-Jähriger von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann führte kurz nach Mitternacht im Bereich einer Unterführung der Jahnallee mit einer Brenngarnitur Arbeiten an Gleisen durch, als sich plötzlich eine Stichflamme entzündete und er hierdurch leichte Verletzungen davontrug. Ein Verschulden Dritter wird nach derzeitigem Ermittlungsstand der Beamten des Polizeireviers Rastatt ausgeschlossen.

