Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201213-1: Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt- Kerpen- Horrem

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Beim Abbiegevorgang lud ein PKW die Fußgängerin auf. Eine 29-jährige Frau aus Kerpen bog am Samstagabend (12.12.2020 21:15 Uhr), mit ihrem PKW aus Richtung Fontänestraße kommend, nach links auf die Hauptstraße in Richtung Götzenkirchen ab. Zeitgleich querte eine 19- jährige junge Frau aus Kerpen die Hauptstraße. Aus unerklärlichem Grund übersah die PKW- Führerin die Fußgängerin und erfasste diese. Die Fußgängerin fiel mit ihrem Oberkörper auf die Motorhaube und prallte mit ihrem Kopf gegen die Windschutzscheibe des PKW. Glücklicherweise zog sich die 19- jährige nur relativ leichte Verletzungen zu. Am PKW entstand leichter Sachschaden.(pw)

