POL-KA: (KA) Ettlingen - Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 52-jähriger Motorradfahrer bei einem Sturz am Sonntagvormittag zu. Der 53-Jährige war auf der Bundesautobahn A5 in Richtung Norden unterwegs und fuhr gegen 11.20 Uhr von der Autobahn an der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd ab. Beim Abbiegen auf die Bundesstraße 3 rutschte das Motorrad auf der nassen Fahrbahnmarkierung weg und der 52-Jährige stürzte. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt.

