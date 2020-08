Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn - Lkw-Scheibe eingeschlagen und Bargeld entwendet

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende eine Lkw-Scheibe eingeschlagen und Bargeld von mehreren hundert Euro entwendet.

Zwischen Freitag 17:00 Uhr und Sonntag 14:40 Uhr schmiss der Dieb vermutlich mit einem Stein die Scheibe auf der Fahrerseite des in der Neuroder Fabrikstraße abgestellten Lkw ein. In der Folge durchsuchte er das Führerhaus und nahm das aufgefundene Bargeld sowie einige persönliche Gegenstände an sich. Zudem öffnete er die Plane der Ladefläche, welche jedoch leer war. Mit seiner Beute und dem angerichteten Sachschaden von rund 500 Euro konnte der Langfinger bislang unerkannt verschwinden.

Zeugen können sich hierzu beim Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243 32000 melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

