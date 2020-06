POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven vom 19.06. - 21.06.2020 und einer Nachtragmeldung vom 18.06.2020

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven vom 19.06. - 21.06.2020 und einer Nachtragmeldung vom 18.06.2020

Einbruch in Mehrfamilienhaus / Zeugenaufruf

Am Donnerstag, den 18.06.2020, gegen 14:40 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein leerstehendes Mehrfamilienhaus, welches aktuell renoviert wird. Ein männlicher Täter verschafft sich über eine rückwärtige Tür Zugang zum Objekt, verschließt dort sämtliche Türen und entwendet die dazugehörigen Schlüssel. Die Person wird durch Arbeiter gestört und flüchtet fußläufig. Beschreibung des Täters: männlich, 190 cm groß, schlanke Statur, ca. 35 Jahre alt, Täter trug bei Tatausführung ein schwarz-weiß gestreiftes T-Shirt und seine weißen Sportschuhe, an den Schnürsenkeln hängend, um den Hals. Zeugen, welche Hinweise auf die Person geben können, mögen sich mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung setzen.

Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und zwei verletzten Personen

Am Freitag, um 13:28 Uhr, ereignet sich ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, welche in südlicher Fahrtrichtung auf dem Banter Weg unterwegs sind. In Höhe einer Eisenbahnüberführung müssen die ersten drei Fahrzeuge verkehrsbedingt warten. Ein 23-jähriger Fahrzeugführer übersieht die wartenden Fahrzeuge und fährt auf das letzte wartende Fahrzeug auf. Infolgedessen werden die beteiligten Fahrzeuge ineinandergeschoben. Zwei Personen werden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro.

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Freitag, gegen 16:25 Uhr, wurde ein 35-jähriger Fahrzeugführer auf der Bremer Straße durch eine Funkstreifenbesatzung kontrolliert. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Pkw-Führers konnten Anzeichen für den vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Ein folgender Drogenvortest fiel dann positiv aus. Eine Blutentnahme auf der Dienststelle war die Folge. Ein dementsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Einbruch in Wohnung

Am Freitag, im Tatzeitraum von 16:30 Uhr bis 20:45 Uhr, verschaffen sich bisher unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in der Flutstraße. Eine dort befindliche Geldkassette, mit einem vierstelligen Geldbetrag sowie Personaldokumenten als Inhalt, wird entwendet. Eine Spurensuche wird durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Diebstahl von Mobiltelefon / Zeugenaufruf

Am frühen Sonntagmorgen, um 02:10 Uhr, kam es in der Börsenstraße zu einem Diebstahl eines Mobiltelefons. Der männliche Täter verwickelt das männliche Opfer zunächst in ein Gespräch, bittet unter dem Vorwand eine Zigarette haben zu wollen, das Opfer die mitgeführte Umhängetasche zu öffnen. Dabei wird dann das Mobiltelefon des Opfers entwendet. Der männliche Täter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 185 cm groß, schlanke Statur, insgesamt dunkel bekleidet, zum Alter der Person können keine Angaben gemacht werden. Zeugen, welche Hinweise auf die Person geben können, mögen sich mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung setzen.

