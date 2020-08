Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Öl nachgefüllt - Kleinwagen nach Start in Vollbrand

Ettlingen (ots)

Ein 43-Jähriger füllte am Samstag gegen 18 Uhr in der Ettlinger Hans-Sachs-Straße an seinem auf der Straße geparkten Kleinwagen Motoröl nach. Als er danach den Motor startete und sich wieder dem im Heck gelegenen Motor zuwandte, schlugen ihm bereits hohe Flammen entgegen und der Mann versengte sich das Haar an einer Kopfseite. Rasch stand der Pkw nahezu unter Vollbrand.

Allerdings gelang es dem 43-Jährigen, das brennende Fahrzeug noch vor Eintreffen der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Ettlingen, die mit acht Einsatzkräften vor Ort geeilt war, selbst mit Wasser zu löschen.

Verletzt wurde der Fahrzeugbesitzer offenbar nicht, der Sachschaden liegt bei rund 2.500 Euro.

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell