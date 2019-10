Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ladendiebin flüchtet-Zeugen gesucht

Friedland/ LK MSE (ots)

Am Sonnabend, dem 26.10.2019 , 12:10 Uhr kam es zu einem Ladendiebstahl im Verbrauchermarkt NETTO in der Anklamer Straße in 17098 Friedland. Eine Mitarbeiterin war durch das Alarmsignal im Kassenbereich darauf aufmerksam geworden und versuchte eine weibliche Person zu verfolgen, welche sich schnell dem Ausgang näherte und auch auf Rufen nicht regierte. Dieser gelang es, in einen bereitstehenden PKW zu steigen, in dem bereits ein männlicher Begleiter saß und die Tür zu verriegeln. Zwei hilfsbereite Bürger wollten die junge Frau ebenfalls aufhalten. Hierzu versuchte der eine Bürger die PKW-Tür zu öffnen, was aber misslang. Der andere Bürger entfernte das vordere Kennzeichenschild des PKW. Daraufhin verließ das Fahrzeug den Tatort, jedoch ohne vorderes Kennzeichen.

Die Polizei bittet die beiden hilfsbereiten Zeugen, die auch die Ladendiebin aufhalten wollten, sich im Polizeirevier Friedland unter (039601) 300224 zu melden, da diese möglicherweise wichtige Angaben machen könnten und sich bereits vor dem Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort entfernt hatten.

