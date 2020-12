POL-REK: 201214-2: Serie von Weihnachtsdeko-Diebstählen geklärt - Kerpen

Polizei Rhein-Erft-Kreis

Kurz nach Mitternacht hat die Polizei am Montag (14. Dezember) einen 37-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, für mehrere Diebstähle von Weihnachtsdekoration verantwortlich zu sein.

Ein Zeuge meldete der Polizei einen verdächtigen Mann, bei dem es sich seiner Einschätzung nach um den Verantwortlichen für eine Diebstahlserie in Türnich, Balkhausen und Brüggen handeln könnte. Dort war es in den vergangenen Wochen zu mehreren Diebstählen von Weihnachtsdekoration gekommen. Die Beamten trafen die beschriebene Person gegen 00:00 Uhr in der Straße "Am Wolfsberg" an. Der 37-Jährige machte immer wieder widersprüchliche Angaben. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten einen silbernen Weihnachtsstern und zwei Lichterketten. Weiterhin fiel ihnen eine starke Ähnlichkeit zu einer von einer Videokamera aufgezeichneten Person auf, die am 08. Dezember mehrere Weihnachtssterne in Balkhausen gestohlen hatte. Bei der Wohnungsdurchsuchung des 37-Jährigen stießen die Beamten bereits im Treppenhaus auf weitere Weihnachtsdeko. In der Wohnung fanden die Polizisten mehrere Kisten mit Lichterketten, Weihnachtsbäumen und Weihnachtssternen. Wie der Sammler zu der außergewöhnlichen Neigung kam, erzählte er den Beamten nicht. Diese stellten alle Dekorationsartikel sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 22 dauern an. (nh)

