Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unfall auf der L 1100

Ludwigsburg (ots)

Eine schwer verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 11.15 Uhr auf der Landesstraße 1100 zwischen Murr und Marbach am Neckar ereignete. Ein 47 Jahre alter Toyota-Fahrer, der in Richtung Marbach am Neckar unterwegs war, kam kurz vor der Kreuzung mit der L 1138 aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Im Gegenverkehr befand sich ein 61 Jahre alter LKW-Lenker, der noch versuchte durch Abbremsen und Ausweichen einen Zusammenstoß zu verhindern. Dies gelang ihm jedoch nicht, so dass der Toyota nahezu frontal mit dem Kipper-LKW kollidierte. Der 47-jährige PKW-Lenker erlitt schwere Verletzungen. Er musste aus seinem Toyota befreit werden und wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Möglicherweise stand er während der Fahrt unter dem Einfluss von Medikamenten, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Sein Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten war die L 1100 bis gegen 15.50 Uhr gesperrt.

