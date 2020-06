Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Fahrzeugbrand - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Wir berichteten am 10.06.2020 über einen Fahrzeugbrand in der Straße "Neue Weingärten" in Ludwigsburg-Eglosheim, bei der ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro entstanden war. Ein 32-Jähriger hatte am 09.06.2020 gegen 21:30 Uhr seinen BMW im Bereich eines Wohnhauses auf einer Parkfläche abgestellt. Am 10.06.2020 gegen 0:15 Uhr brach ein Feuer im Motorraum des Wagens aus. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen handelte es sich vermutlich um Brandstiftung. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter Tel. 07031 13-00 zu melden.

