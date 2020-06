Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Tatverdächtiger nach Tankstellenraub in Sindelfingen ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Wie wir bereits am 04.06.2020 berichteten, kam es am 03.06.2020 zu einem versuchten Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Mahdentalstraße in Sindelfingen. Ein zunächst unbekannter Täter betrat gegen 4:15 Uhr den Verkaufsraum, bedrohte eine 44-jährige Angestellte mit einem Klappmesser und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Angestellte setzte sich zur Wehr und konnte den Täter aus dem Verkaufsraum drängen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Unbekannte zunächst flüchten.

Durch umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungen gelang es einen 21-jährigen Tatverdächtigen aus Sindelfingen zu ermitteln. Der Mann wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim Amtsgericht Böblingen vorgeführt, welcher den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige wurde anschließend durch Kriminalbeamte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Er schweigt bislang zu den Tatvorwürfen.

