Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Leonberg-Eltingen: 18-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft wegen des Verdachts des versuchten Totschlags

Ludwigsburg (ots)

Nachdem es am Sonntag gegen 18.40 Uhr im Bereich einer Unterführung in der Neuköllner Straße in Eltingen zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern gekommen ist, sitzt ein 18-jähriger Tatverdächtiger seit Montagnachmittag wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Zwischen dem 18-Jährigen und einem 21 Jahre alten Mann soll es aufgrund eines persönlichen Konflikts zu einer Konfrontation in der Unterführung gekommen sein. Die beiden Männer befanden sich zu diesem Zeitpunkt in Begleitung weiterer Personen, so dass sich in der Unterführung eine Gruppe von rund 15 Männern befunden haben dürfte. Im Zuge des Streits habe der 18-Jährige ein Messer gezogen und seinen Kontrahenten schwer verletzt. Als nun wohl mindestens zwei der umstehenden Männer eingriffen, erlitt ein weitere 21-Jährige eine Schnittverletzung am Bein. Hierauf zerstreuten sich die Personen vermutlich. Anhand weiterer Ermittlungen konnten die alarmierten Beamten des Polizeireviers Leonberg feststellen, dass sich die beiden Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus begeben hatten. Dort trafen die Polizisten auf Begleiter der beiden 21-Jährigen, die die Identifizierung des Tatverdächtigen ermöglichten. Der 18-Jährige konnte im weiteren Verlauf an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde er am Montag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl, setzte diesen in Vollzug und wies den 18-Jährigen, der aus Syrien stammt, in eine Justizvollzugsanstalt ein.

