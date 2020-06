Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Vorfall zwischen unbekanntem Erwachsenen und zwei Kindern - Zeugen gesucht; Leonberg: Dieb rangelt mit Ladendetektiv und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Leonberg-Ramtel: Vorfall zwischen unbekanntem Erwachsenen und zwei Kindern - Zeugen gesucht

Im Bereich Ehrenberg in Leonberg-Ramtel kam es am Dienstag gegen 17.20 Uhr zu einem Vorfall zwischen einem noch unbekannten Erwachsenen und zwei elf und zwölf Jahre alten Buben. Die Jungs waren auf der Straße "Rotenrain" am Ortsausgang von Ramtel unterwegs. Vermutlich weil einer der beiden mit seinem Handy beschäftigt war, achtete er wohl nicht auf einen noch unbekannten Jogger. Im Zuge dessen sei es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Jogger und den beiden Kindern gekommen. Das wohl aufbrausende Auftreten des Mannes habe die Brüder derart verängstigt, dass sie durch ein Getreidefeld flüchteten. Noch im Feld habe sie der Unbekannte eingeholt, beide Kinder an den Armen gepackt und geschüttelt. Als die Kinder das Feld verließen, baten sie eine ebenfalls noch unbekannte Frau um Hilfe. Einer der Brüder rief den Vater an, der den Mann noch vor Ort zur Rede stellte. Schließlich sei der Unbekannte mit seinem roten VW mit Böblinger Kennzeichen (BB-) davon gefahren. Der Mann hat graue Haare und einen grauen Bart. Er trug eine schwarze Brille sowie rot-gelbe Sportbekleidung und ein T-Shirt. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, bittet nun insbesondere die Frau, auf die die Kinder trafen, sich zu melden.

Leonberg-Eltingen: Dieb rangelt mit Ladendetektiv und flüchtet

Der 48 Jahre alte Ladendetektiv eines Lebensmittelmarkts in einem Einkaufszentrum bekam es am Dienstag gegen 18.30 Uhr mit einem aggressiven Dieb zu tun. Der Detektiv hatte zunächst beobachtet, dass der noch unbekannte Täter eine Getränkedose und ein paar Socken aus der Auslage nahm. Doch anstatt diese Ware an der Kasse zu bezahlen, versteckte er sie in seiner Kleidung und bezahle lediglich eine Packung Tabakwaren. Als ihn der 48-Jährige hierauf ansprach, weigerte sich der Täter den Detektiv ins Büro zu begleiten. Es entstand dann ein Gerangel zwischen den beiden Männern, wobei dem Dieb die Flucht ohne das Diebesgut gelang. Der Ladendetektiv wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

