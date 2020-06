Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB8/ Stuttgart-Möhringen: Verlorene Fahrzeugteile beschädigen VW

Ludwigsburg (ots)

Eine etwa eineinhalb Kilometer lange Spur aus Öl und Diesel-Kraftstoff war am Dienstag gegen 13:30 Uhr eine Folge von verlorenen Fahrzeugteilen auf der Bundesautobahn 8 im Bereich Stuttgart-Möhringen. Auf Höhe des Kilometer 203,5 in Fahrtrichtung München verlor ein Fahrzeug zwei Aluminium-Einsteckbretter mit einer Länge von jeweils etwa einem Meter. Diese könnten zu einem Planenaufbau gehört haben. Ein 62-Jähriger überfuhr die Einsteckbretter mit seinem VW Tiguan, der in der Folge am Unterboden beschädigt wurde, so dass das Öl und der Diesel-Kraftstoff auf die Fahrbahn liefen. Die Autobahnmeisterei beseitigte die Verunreinigungen. Am VW entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 0711 6869 0 entgegen.

