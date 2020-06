Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Brandalarm im Seniorenheim; 18-Jähriger legt sich mit der Polizei an

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Brandalarm im Seniorenheim

Ein vergessenes Essen auf einem Herd löste am Dienstag gegen 18:10 Uhr einen größeren Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei in einem Seniorenheim in der Waldburgstraße in Böblingen aus. Aufgrund des Brandalarms rückte die Feuerwehr Böblingen mit sieben Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften aus. Der Rettungsdienst war mit drei Fahrzeugen und einem Notarzt vor Ort.

Böblingen: 18-Jähriger legt sich mit der Polizei an

Nachdem ein 18-Jähriger am Mittwoch gegen 2:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Böblingen beim Anblick von Polizeibeamten kehrt machte und sich eilig entfernen wollte, unterzogen ihn die Beamten einer Personenkontrolle. Da der junge Mann bei der Identitätsfeststellung nicht kooperierte und auch sonst ein auffallend nervöses Verhalten zeigte, sollte er nach Ausweispapieren durchsucht werden. Hierbei leistete er den Beamten heftige Gegenwehr und versuchte sogar eine Beamtin zu beißen. Letztlich wurde er überwältigt und verbrachte die frühen Morgenstunden im Polizeigewahrsam. Nachdem er sich beruhigt hatte, wurde er gegen 5:30 Uhr entlassen. Er muss sich nun wegen tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell