Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Auffahrunfall an der Celler Binde fordert zwei Verletzte

Celle (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag (14.01.2021) hielt ein 56 Jahre alter Autofahrer mit seinem Seat an der Auffahrt der neuen Bundesstraße 3 zur Bundesstraße 214 (Celler Binde) an, um einen Rettungswagen passieren zu lassen, der sich von links näherte. Hinter dem Seat fuhr ein 21 Jahre alter Ford-Fahrer, der das Anhalten des vor ihm fahrenden Wagen zu spät mitbekam und auf dessen Heck auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen. An den PKW entstanden Sachschäden in vierstelliger Höhe.

