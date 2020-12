Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: 25-Personen bei privater Zusammenkunft festgestellt

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 16. Dezember 2020, wurde der Polizei eine Zusammenkunft von mindestens 15 Personen an einer Privatanschrift in der Bremer Straße gemeldet. Vor Ort stellten Beamte gegen 15:00 Uhr eine private Zusammenkunft von 23 erwachsenen Personen aus verschiedenen Haushalten im Rahmen einer Trauerfeier fest. Die Zusammenkunft wurde vor Ort beendet. Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden eingeleitet.

